リヴァプールからの衝撃的な退団発表により、モハメド・サラーの去就が世界中の注目を集めている。契約を1年残してフリートランスファーで新天地を求めるサラーに対し、欧州のメガクラブからサウジアラビア、アメリカまで、早くも争奪戦が始まっているようだ。『THE Sun』が伝えている。昨季までにプレミアリーグとチャンピオンズリーグを制し、個人賞も総なめにした33歳のストライカーは、自らの輝かしいキャリアを締めくくる最後