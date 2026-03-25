梶浦由記が出演する『tiny desk concerts JAPAN』が、3月30日（3月29日深夜）に放送される。 （関連：【画像あり】『鬼滅の刃』『機動戦士ガンダムSEED』『ソードアート・オンライン』……梶浦由記、LiSAらと奏でたアニメ史に残る名曲の数々） 『tiny desk concerts JAPAN』は、アメリカの公共放送・NPR（National Public Radio）が2008年よりネット展開し、全世界にブームを巻き起こした音楽コンテンツ『