25-26シーズンのカラバオカップ決勝ではマンチェスター・シティがアーセナルを下してタイトルを獲得した。今季はプレミアリーグで首位を走っているアーセナルだが、エベレチ・エゼ等の主力が怪我で不在となり、シティに完封負けを喫してしまった。『talkSPORT』によると、前述のシティ戦を欠場したエゼだが、ゴールを挙げたCLレヴァークーゼン戦でふくらはぎを負傷しており、ここから最大で6週間の離脱となるようだ。ウルグアイ、