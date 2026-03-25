お笑いタレントの松嶋尚美（54）が25日、自身のインスタグラムを更新し、長女が小学校を卒業したことを報告した。「今日はララの卒業式でした！」と書き出し、子供たちが帽子を投げる姿や長女との2ショット、夫のミュージシャン・ヒサダトシヒロとの親子3ショットを投稿。「6年間無事過ごせたね。お友達もたくさんできたララ。毎日楽しんでました。先生も面白い先生でした」と振り返り、「最後の日、校帽を投げ笑ララ、