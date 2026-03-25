松本洋平文科大臣の不倫問題が報じられたことを受けて審議が滞っていた高校授業料無償化に関する法案などが、今月末に成立する見通しとなりました。立憲民主党の斎藤国対委員長によりますと、松本大臣はきのう、不倫関係にあった女性を議員会館の自室に招き、不適切な行為に及んだと週刊文春に報じられていたことについて、野党側に報道内容を文書で否定したということです。これを受けて斎藤氏は「信じるしかない」として、この問