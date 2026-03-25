元TOKIOの松岡昌宏（49）が11日に公式YouTubeチャンネルを更新し、少年時代に“ドハマり”したファミコンのソフトについて語る場面があった。「ハマったファミコンソフトは?」という話題になると、松岡は「ディグダグII」「F1レース」「エキサイトバイク」「プロ野球ファミリースタジアム（ファミスタ）」「スーパーマリオ」「スパルタンX」「イー・アル・カンフー」「熱血硬派くにおくん」「忍者くん」と次々に挙げる。また