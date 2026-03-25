元ドルトムント主将で現在はロサンゼルス・ギャラクシーに所属するマルコ・ロイスが、イングランド代表FWジェイドン・サンチョについて言及した。25日、ドイツメディア『ビルト』が同選手のコメントを伝えている。現在26歳のサンチョは、マンチェスター・シティの下部組織出身で、2017−18シーズンにドルトムントでプロデビュー。2021年夏にマンチェスター・ユナイテッドに完全移籍を果たしたが、エリック・テン・ハフ元監督と