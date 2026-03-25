ユヴェントスはセルビア代表FWドゥシャン・ヴラホヴィッチとの契約延長に近づいているようだ。25日、イタリアメディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』が報じている。現在26歳のヴラホヴィッチは、2022年1月にフィオレンティーナからユヴェントスに完全移籍で加入。昨年11月に左足内転筋を負傷に見舞われると約4カ月の離脱期間を経て、22日に行われたセリエA第30節サッスオーロ戦で復帰を果たしている。そんなヴラホヴィッチの