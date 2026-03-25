アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議について、イランの高官が「パキスタンかトルコでの開催が検討されている」と明らかにしたとロイター通信が報じました。ロイター通信によりますと、イランの高官は25日、パキスタンがアメリカからの提案をイランに伝達したと述べました。イランの高官は提案内容の詳細や、報じられている15項目と提案が同じかどうかは明らかにしなかったとしています。また、高官はトルコも戦闘終結に向けた