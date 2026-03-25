６人組グローバルボーイズグループ・ＤＸＴＥＥＮが２５日、東京・ダイバーシティ東京プラザで「２ＮＤＡＬＢＵＭ『ＨｅａｒｔＢｅａｔ』リリース記念イベント」を開催した。雨の降りしきる悪天候の中、多くの「ＮＩＣＯ（ニコ・ファンの総称）」が集結。ＴｉｋＴｏｋの総再生回数１億回超えのバズリ曲「両片想い」と新曲「ハルコイ」を披露し、会場を盛り上げた。大久保波留は「いつもは雨の日だとテンションが悲しい気