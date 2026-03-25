キリンワールドチャレンジ2026の日本代表2連戦（vsスコットランド代表、vsイングランド代表）を中継するNHKが放送チャンネル、放送時間、実況・解説を発表した。3月29日（日）日本時間2時キックオフのスコットランド戦は、NHK総合テレビで生中継、NHK ONEで同時／見逃し配信。4月1日（水）日本時間3時45分キックオフのイングランド代表戦は、NHK Eテレで生中継、NHK ONEで同時／見逃し配信される。解説は林陵平、イングラン