ペンライトを手に、イランへの攻撃や改憲に抗議の声を上げる参加者＝２５日、国会前イランに軍事攻撃を仕掛ける米国・イスラエルや、改憲に意欲を示す高市早苗政権に抗議する集会が２５日夜、東京・永田町の国会前で開かれた。雨が降りしきる中、集まった約２万４千人（主催者発表）が色とりどりのペンライトを手に、「武力で平和はつくれない」「高市総理は憲法を守れ」などと声を上げた。集会では、参加した専門家や文化人ら