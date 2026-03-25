タイ人の女性に売春させたとして逮捕された風俗店経営者ら3人が、不起訴処分となりました。去年、千葉県松戸市のホテルにタイ人の女性従業員を派遣して売春をあっせんしたとして逮捕された風俗店経営者の男性と従業員の中国人2人について、東京地検は25日付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由について「諸般の事情を考慮した結果、不起訴処分とした」としています。