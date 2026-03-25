１９９４年にマニラ発成田行きのフィリピン航空機が沖縄県付近の上空で爆破され、日本人の乗客１人が死亡した事件で、沖縄県警は２５日、米国で収監中のイラク国籍、ラムジ・ユセフ容疑者（５７）を航空危険行為処罰法違反容疑で那覇地検に書類送検した。ユセフ容疑者は事件当時、国際テロ組織「アル・カーイダ」幹部だった。発表によると、ユセフ容疑者は９４年１２月１１日、沖縄県の沖大東島沖の上空で、機内に設置した爆発