中国で世界初の侵襲型ブレイン・マシン・インターフェース（BMI）医療機器が販売承認を取得し、国家医療保障局は同製品に対する医療保険コードの付与を完了した。革新的製品が承認・販売から臨床応用に至るまでの重要なプロセスを確立した。人民日報が伝えた。今回承認された「植込み型BMI手部運動機能代償システム」は、主に脊髄損傷による高位対麻痺患者を対象としている。中国の脊髄損傷患者は累計で370万人を超え、毎年約9万人