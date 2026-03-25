4月3日から5日まで横浜で開催される『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』内の『Echoes Baa 2026』にて、パペットスンスンがMCを担当する。 （関連：First Love is Never Returned、jo0ji、離婚伝説ら出演満員のO-EASTを揺らした『Spotify Early Noise Night #16』） Echoesに所属するアーティストでもあるパペットスンスンが、当日はVTRにて登場。スンスンの特徴的で可愛らしい声と動きでステӦ