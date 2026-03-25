熱海土石流災害をめぐる民事裁判で原告側から遺族を含む5人が証言台に立ちました。遺族の一人は、行政や業者の対応について「本当のことを話して心からの謝罪を望みます」と胸の内を語りました。 【写真を見る】「怠ったことを認めて本当のことを話してほしい」熱海土石流災害の民事訴訟 原告側から遺族を含む5人が証言台に 現土地所有者も出廷=静岡地裁沼津支部 ＜竹川知佳記者＞ 「午前9時40分です。原告団が亡くなった家族の