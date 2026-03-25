「プロレス・ノア」（２５日、品川ステラボール）ＧＨＣタッグ王者の「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」内藤哲也（４３）＆ＢＵＳＨＩ（４２）が、４月１２日の名古屋大会で挑戦を受ける悪徳集団「チーム２０００Ｘ」ＯＺＡＷＡ（２９）と６人タッグマッチで初対戦した。自軍のＲＹＵＳＥＩ（２６）が撃沈し前哨戦は黒星発進となったものの、昨年ＧＨＣヘビー級王者として方舟マットを席巻した新世代ヒールと初の