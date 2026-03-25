ドル円のピボットは１５８．９４円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:44現在） ドル円 現値159.03高値159.20安値158.58 159.91ハイブレイク 159.56抵抗2 159.29抵抗1 158.94ピボット 158.67支持1 158.32支持2 158.05ローブレイク ユーロ円 現値184.34高値184.60安値184.05 185.16ハイブレイク 184.88抵抗2 184.61抵抗1 184.33ピボット 184.06支持1