きょうの為替市場、ドル円は１５９円付近に再び上昇。中東情勢に翻弄される中、市場は関連のニュースに神経質になっている。 トランプ大統領の発言に振り回されているが、基本的にはホルムズ海峡の状況打開への道筋が見えず、不透明な状況が続いている。そのような中、為替市場は有事のドル高の流れに変化はない。 米国はイランとの紛争終結を目指す１５項目の計画を策定しており、紛争が長期化する中で、トラン