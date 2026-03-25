本木雅弘さんと内田也哉子さんの長男でモデルのUTAさん（28）が24日、都内で行われたウイスキーブランドのイベントに登場し、歌声を披露しました。UTAさんは、『シーバスリーガル カクテルイベント』のフォトコールに、赤西仁さん（41）や金子ノブアキさん（44）、三浦翔平さん（37）たちと登場。ベージュのジャケットを羽織り、手首にゴールドのブレスレット、首元にはスカーフをつけて華やかな装いを見せました。■「あまり世間