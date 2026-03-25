5人組グループ・M!LKの楽曲『爆裂愛してる』が、25日発表の最新『オリコン週間ストリーミングランキング』で自身初の1位を獲得しました。2月9日より配信された『爆裂愛してる』が2026年2月23日付で5位に初登場以降、3月2日付から前週発表された3月23日付まで4週連続で2位をキープ。そして今週3月30日付で週間再生数約923.3万回を記録し、ついに1位に輝きました。また、同ランキングの5位にもM!LKの楽曲『好きすぎて滅！』が週間再