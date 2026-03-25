「ボクシング・デイリースポーツ後援・第１１６回オーバーヒート・ボクサーズナイト」（２５日、後楽園ホール）ライト級４回戦で川島丈（２１）＝フラッシュ赤羽＝がクンコウ・ワンチャロ（１９）＝世田谷オークラ＝に判定勝ち。デビューから負けなしの４連勝（２ＫＯ）とした。ここ数日体調不良が続き、この日の朝も「試合は難しい」というような状態だったという。それでもリングに上がると、サウスポーながら１Ｒに右フッ