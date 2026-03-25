「ボクシング・デイリースポーツ後援・第１１６回オーバーヒート・ボクサーズナイト」（２５日、後楽園ホール）メーンのバンタム級８回戦で、日本バンタム級１３位の印波優心（２３）＝レイスポーツ＝が、頼政和法（３３）＝レパード玉熊＝にフルマークの判定勝ちした。これが昨年９月の日本バンタム級ユース王座決定戦で判定負けからの再起戦。１回からスピードある連打を何度も繰り出し、終始試合を優位に進めるなど相手を