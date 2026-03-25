声優の佐倉綾音が、25日放送のTBSラジオ『佐倉綾音論理×ロンリー』（毎週水曜後10：00）に出演。先週放送を花粉症に伴う声帯炎によるのどの不調で、大事を取って休演したが、この日の放送で復帰を果たした。【写真】おかえり！佐倉綾音、冠ラジオ『論理×ロンリー』復帰佐倉は、冒頭で「まずは言わせてください。ただいま。そして、多大なるご迷惑をおかけして、大変申し訳ございません。今後は引き続き、自己管理を徹底