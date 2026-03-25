日本劇作家協会（瀬戸山美咲会長）の有志が25日、米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃に対し、即時停止を求める緊急声明を発表した。声明は、米国とイスラエルの武力行為は明確な国連憲章、国際法違反だと指摘。「武力行為ではなく、言葉による平和的解決を求めます」と訴えた。また、イランによる報復的武力行為と、イスラエルによるレバノンに対する空爆についても即時停止を求めた。