“飛び級”でU-21日本代表に選出された。DF佐藤海宏(新潟)は自身の代でもあるU-19日本代表ではなく、同時期に韓国遠征に臨む大岩剛監督体制のメンバーに初めて入った。「正直びっくりした気持ちが一番強かった」と振り返りながら、「それと同時に、オリンピックを目指していくなかで、(来年の)U-20ワールドカップだけじゃなくて、その上をより意識するようになった」と思いを語った。鹿島ユースからトップ昇格を果たした昨シー