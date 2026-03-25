本気で好きな女性ができると、男性によっては見違えるほど変化することも。つまり、周りが驚くほどの行動変化は、その男性の心に特別な女性が現れた証拠の可能性があるのです。そこで今回は、本気で好きな女性ができた男性に起こる「行動変化」を紹介します。身だしなみの清潔感が急上昇本命女性ができた男性は、今まで無頓着だった服装がおしゃれになったり、髪型にこだわり始めたりなど、まず外見から変わり始めます。特に注目し