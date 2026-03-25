決して目立つ存在でもないのに、いつも男性からの注目を集めている女性っていますよね。そんな女性を見ると「私との違いって何だろう？」と気になってしまうもの。そこで今回は、そんなモテてモテて仕方のない女性の共通点を紹介します。自分の時間や趣味を大切にしている常に男性に尽くすタイプよりも、自分の時間や趣味を大切にする女性の方がモテる傾向にあります。彼と一緒にいる時間も大切にしつつ、「今日は友達と約束がある