好きな男性と交際したいと思っても、そもそも恋愛対象として見られないと話は始まりません。そこで今回は、男性が「恋愛対象にしない女性」の特徴を紹介します。｜下品な言動が多い下品な印象の女性より上品な印象の女性の方が男性から好印象なのは当然。だからこそ、気になる男性の前では下品な言動をしないように意識しましょう。下品な印象の女性に対して男性は「一緒にいるのが恥ずかしい」と思うものです。｜機嫌が悪くなると