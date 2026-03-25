夫の不倫が発覚したあと、すぐに前を向ける人は多くありません。怒りや悲しみ、戸惑いが入り混じり、日常の感覚さえ揺らぐこともあります。それでも時間の中で、少しずつ自分の感情と向き合い、立ち直っていくプロセスがあります。感情が大きく揺れる最初に訪れるのは、怒りや悲しみ、不安といった強い感情です。何度も考えてしまう、眠れない、気持ちが落ち着かない。こうした状態は自然な反応であり、無理に抑え込もうとするとか