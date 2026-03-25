ファンデを塗っても、なんだか毛穴やくすみが目立つ…。そんな感覚を覚えていませんか？カバーしようと重ねるほど厚塗り感が出てしまうのも悩みどころ。そこで注目したいのが、セザンヌの新作ベースメイク。今回は、薄膜で自然に整う「セラムクッションファンデーション」と、さらっと毛穴をぼかす「毛穴レスフィックスパウダー」を紹介します。テカリと毛穴を自然にぼかす「毛穴レスフィックスパウダー」テカリや毛穴が気になる部