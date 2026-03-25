トレンドを意識して服を選んでいるのに、「なぜか少し古く見える」と感じていませんか？その原因は、アイテム選びではなく「シルエット設計」にあるかもしれません。大人世代の若見えは、何を着るかよりも“シルエットをどう見せるか”が重要。ほんの少しのバランスの違いで、印象は大きく変わります。“Iライン寄せ”で全体を整えるまず意識したいのが、縦のライン。いわゆるIラインをベースにすると、全体はすっきりと見えやすく