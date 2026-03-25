ダイエットをしても、なぜか脚だけすっきり見えない。そんなときは、脂肪ではなく“ふくらはぎの硬さ”が影響している可能性があります。ふくらはぎは巡りに関わる重要な部位で、こわばるとむくみやすくなり、脚全体が重たい印象に見えがちに。そこで取り入れたいのが、ふくらはぎをじんわりゆるめるシンプルなストレッチ。下半身の軽さを引き出す習慣です。【STEP１】姿勢を整える四つん這いの姿勢から、ゆっくりと腰を持ち上げま