神奈川県教育委員会（資料写真）神奈川県立高校の吹奏楽部で２０２４年度、１年生の女子生徒が複数の生徒からのいじめを背景に精神疾患を発症し、不登校に陥る「重大事態」が発生していたことが２５日分かった。県教育委員会の第三者組織はいじめがあったと認定した上で、いじめ防止対策推進法に基づく重大事態調査の開始が遅れるなど学校や県教委の対応が後手に回ったと問題視した。有識者でつくる「県いじめ防止対策調査会」