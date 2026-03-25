女子プロレス「スターダム」のフューチャー王座戦（２５日、新木場１ｓｔＲＩＮＧ）は王者・八神蘭奈が、さくらあやを破り初防衛に成功した。八神は１５日の横浜大会でＨＡＮＡＫＯを破り同王座を獲得したばかり。一方、２０２３年３月２５日にデビューした挑戦者のさくらは「デビュー３年未満、もしくは２０歳以下」の規定のある同王座への挑戦がこの日で最後になる。最後の挑戦に燃えるさくらから猛攻を浴びたが、王者も負