ノア２５日の品川大会でＧＨＣヘビー級王者のＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（３３＝稲村愛輝）が元ＪＴＯの稲畑勝巳（２５）とのシングルマッチに勝利。期待の新人へエールを送った。ＪＴＯでファイヤー勝己として活躍していた稲畑は、ノアで一から練習生として出直し今年１月の新宿大会で再デビュー。稲村は団体最高峰王者としてこの日、自ら胸を貸した。試合は両者は意地の張り合いに。稲畑のチョップを真っ向から受けて