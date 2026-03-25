ノア２５日の品川大会でカイ・フジムラ（３０）がメインイベントのイリミネーションマッチに勝利。?因縁の兄?アレハンドロとの一騎打ちが決定的となった。この日カイはアルファ・ウルフ、タダスケ、政岡純とともにドラゴン・ベイン、アレハンドロ、小田嶋大樹、ダガ組と対戦。通常のルールに加えてオーバー・ザ・トップロープを採用したイリミネーションマッチで激突した。一進一退の攻防の最後は小田嶋との一騎打ちに。回転