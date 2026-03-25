ノア２５日の品川大会で「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也（４３）がＯＺＡＷＡ（２９）と初対戦した。ＢＵＳＨＩとＧＨＣタッグ王座を保持する内藤は、４月１２日の名古屋大会でＯＺＡＷＡ＆政岡純とのＶ３戦に臨む。この日はＢＵＳＨＩにＬＴＪのＲＹＵＳＥＩを加えて、極悪軍「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」のＯＺＡＷＡ、マサ北宮、杉浦貴組と６人タッグマッチで激突した。内藤、ＯＺＡＷＡ