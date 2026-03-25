ザ・ドリフターズの故仲本工事さんの内縁の妻で歌手の三代純歌（５８）が「女性自身」の報道で名誉を傷つけられたとして、発行元の光文社を相手取り損害賠償を求めた訴訟の判決が２５日、東京地裁であった。原告側は仲本工事さんの逝去に際し、「病院で加藤茶が純歌を叱責した」などと報じた記事４本を提訴していた。地裁はそのうち、「仲本工事さん鬼妻が策謀『８０歳で３千万円生命保険加入』」の記事について名誉棄損を認め