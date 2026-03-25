たけし軍団のガダルカナル・タカ、松尾伴内、ラッシャー板前が２５日に更新された関根勤のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演し、怖かった芸能人の１人として俳優の石倉三郎の名前を挙げた。タカは「強いというかむちゃをする人。イライラしている時にビールを飲みながら『絶対にアイツ許さねぇ！』って言ってコップをガリっとかじって本当にそのままガリガリ食っちゃう。それを見たら、この人は普通じゃないなって思う」と驚きの