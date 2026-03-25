YONA YONA WEEKENDERSが、新曲「トキオ・ダンジョン」を本日配信リリースした。あわせて、本楽曲のリリックビデオを公開した。結成10周年イヤー第1弾を飾る本楽曲は、ジャングルビートを軸にしたグルーヴィーなサウンドと、混沌とした都市の匂いを呼び起こす一曲だという。バンドが積み上げてきた“ツマミになるグッドミュージック”の香りを残しつつ、10年目のYONA YONA WEEKENDERSの新たな音を鮮明に鳴らすニューシングルに仕上