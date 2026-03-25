記事ポイントパスワードや固定鍵を使わない次世代セキュリティ理論「無数鍵多重時変成立点理論」5層の多重高層構造で各層にウイルスチェックと鍵の自動生成を実装ランサムウェア防御率99.7％以上、73種類の攻撃に対応 ポイント機構とKトラストが、新しいセキュリティ理論「無数鍵多重時変成立点理論」を公開しています。従来のセキュリティやゼロトラストを超える次世代の構造として、パスワード不要・鍵非固定・多重高層の自