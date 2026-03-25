TOMOOの最新曲「ソナーレ」のミュージックビデオが公開された。本楽曲は、TVアニメ『違国日記』のオープニングテーマ。ミュージックビデオは、TOMOOとは初タッグとなる小林光大が監督を務め、TOMOOとTOMOOの幼少期と思われる少女が出会い、今と過去、未来が重なり合うエモーショナルな映像に仕上がっている。TOMOOは、11月に神奈川・大阪にて初のアリーナツアー＜TOMOO Arena Tour 2026＞を開催予定。TOMOOがアリーナ公演を行うの