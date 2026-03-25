記事ポイント「好き・もう一度食べたい料理」TOP3はイタリア・フランス・韓国朝鮮料理ヤンニョムチキンが3年前比で喫食経験10ポイント以上の唯一の急伸メニュー冷凍ブロッコリーの利用率が12年前の2.5倍に伸長し冷凍野菜1位に 日本能率協会総合研究所が、3年ごとに実施している「家庭の食卓トレンド調査」の2025年版を発表しています。アジア系メニューの伸長や魚介類の不足感、冷凍ブロッコリー利用の拡大など、家庭の食卓に