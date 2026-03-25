記事ポイント三共食品発ブランドGOODFOODが「Sunday」テーマの2026春夏Tシャツ7型を発売朝・昼・夕方・夜の感情を色彩とグラフィックで表現した独自デザイン美容家きぃぃりぷさんをモデルに起用しGOODFOOD公式ECサイトで販売中 三共食品が手がけるライフスタイルブランド「GOODFOOD」から、2026年春夏コレクションが登場しています。「Sunday」をテーマに一日の時間の流れと感情を表現したTシャツ7型が、GOODFOOD公式ECサイト