記事ポイント世界各国の珍しいお酒を一堂に集めた日本初のアルコールフェス2026年11月20日から23日の4日間、お台場セントラル広場で開催参加テナントや協力企業・団体の一般公募を開始 ACCEL LINKが、世界中の珍しいお酒を集めたアルコールフェス「世界のお酒フェス」の開催を発表しています。2026年11月20日から23日の4日間、お台場セントラル広場にて初開催となり、参加テナントや協力企業・団体の一般公募もスタートしてい