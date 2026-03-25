記事ポイントつるやゴルフ覚王山店が2026年3月26日にオープンキャロウェイやテーラーメイドなど有名ブランドギアが大特価4日間限定のdポイント10倍キャンペーンや先着プレゼントも実施 ゴルフ用品総合メーカーのつるやゴルフが、名古屋・覚王山エリアに新店舗をオープンします。最新ギアや有名ブランドウエアを幅広く取り揃え、ゴルフ工房・試打室・測定器も完備した地域最大級の店舗です。2026年4月5日までのオープン記念セ