記事ポイント大阪・関西万博で給水機52台を設置し、1,200万回のサステナブル体験を創出CO2削減量は約1,000tに達し、来場者のごみは当初想定の半分にニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」環境部門賞を受賞 OSGコーポレーションが推進する「ステハジ」プロジェクトが、ニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」の環境部門賞を受賞しています。大阪・関西万博で給水機52台を設置し、会期を通じて1,200万回の給水体験を