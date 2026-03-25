記事ポイント世界最大のテック展示会CES2027に日本パビリオン「JAPAN TECH」が出展2018年発足から10年目、CES2026では過去最多の37社が参加4月13日より出展社募集のオンライン説明会を無料開催 世界最大級のテック系展示会「CES」に出展する日本パビリオン「JAPAN TECH」が、CES2027に向けた出展社募集を開始します。企画・運営を手がけるクリエイティヴ・ヴィジョンが、大阪商工会議所との共催でオンライン説明会を開催しま